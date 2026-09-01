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Мировое обозрение

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Nvidia DLSS 5 заработает 3 сентября на видеокартах GeForce RTX 50 и в GeForce NOW — первой игрой станет NBA 2K27

Nvidia DLSS 5 заработает 3 сентября на видеокартах GeForce RTX 50 и в GeForce NOW — первой игрой станет NBA 2K27

Nvidia официально подтвердила дату запуска DLSS 5: технология, которую глава компании Дженсен Хуанг уже назвал «моментом GPT в графике», дебютирует 3 сентября в 21:00 по тихоокеанскому времени (4 сентября в 7:00 мск) вместе с обновлением для NBA 2K27.

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