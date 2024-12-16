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«Мне звонят и говорят, что у нее появился мужчина», – адвокат Добровинский открыл завесу тайны Алсу

«Мне звонят и говорят, что у нее появился мужчина», – адвокат Добровинский открыл завесу тайны Алсу

Развод знаменитой певицы Алсу и олигарха Яна Абрамова продолжает обрастать все новыми подробностями. Официально расторгнув брак 27 августа, пара столкнулась с непростым вопросом: как разделить имущество, нажитое за восемнадцать лет совместной жизни — примерно десять миллиардов рублей.

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