«Мне звонят и говорят, что у нее появился мужчина», – адвокат Добровинский открыл завесу тайны Алсу

Развод знаменитой певицы Алсу и олигарха Яна Абрамова продолжает обрастать все новыми подробностями. Официально расторгнув брак 27 августа, пара столкнулась с непростым вопросом: как разделить имущество, нажитое за восемнадцать лет совместной жизни — примерно десять миллиардов рублей.
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