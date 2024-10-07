В России могут ввести штрафы за оскорбление педагогов

В Госдуму РФ внесут законопроект, который предполагает введение штрафов за оскорбление учителей. Инициативу представили депутаты Сергей Миронов, Яна Лантратова и Александр Терентьев, передает издание «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии