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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Только ради этой охренительной встречи наркоши с Трампом и стоило не кончить наркомана в одной из его поездок на передовую. Владимир Владимирович, хорошо, что Вы нас не слушаете

Только ради этой охренительной встречи наркоши с Трампом и стоило не кончить наркомана в одной из его поездок на передовую. Владимир Владимирович, хорошо, что Вы нас не слушаете

  Царьград Зеленский всё осознал. Трамп назвал условие. Придётся пойти на поклон к Путину. "Немедленно" Коллаж Царьграда После скандала, устроенного в Белом доме, Зеленский осознал свою ошибку.

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Комментарии
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СимАчка Пушистая
страну он все же заложил... буквально все богатства уже проданы... и практически территории освобождены от людей.
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12 час.
Юрий Селиванов
Неужели наши примут поклоны зели, - &quot;Придётся пойти на поклон к Путину&quot;. Поклоны этого раба по жизни, Великой России не нужны. Еб@нутый хутор должен принести, и слёзно просить принять, КАПИТУЛЯЦИЮ войск фашистов! Хохлофашистам следует добровольно освободить временно оккупированную Малороссию. Иначе догов будет называться предательством.
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11 час.
М
Мария
Отвратительнее, омерзительнее наркошибздика только один человек в мире - Чубайс!
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10 час.
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