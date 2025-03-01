СимАчка Пушистая страну он все же заложил... буквально все богатства уже проданы... и практически территории освобождены от людей.

Юрий Селиванов Неужели наши примут поклоны зели, - "Придётся пойти на поклон к Путину". Поклоны этого раба по жизни, Великой России не нужны. Еб@нутый хутор должен принести, и слёзно просить принять, КАПИТУЛЯЦИЮ войск фашистов! Хохлофашистам следует добровольно освободить временно оккупированную Малороссию. Иначе догов будет называться предательством.