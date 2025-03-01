Только ради этой охренительной встречи наркоши с Трампом и стоило не кончить наркомана в одной из его поездок на передовую. Владимир Владимирович, хорошо, что Вы нас не слушаете
Царьград
Зеленский всё осознал. Трамп назвал условие. Придётся пойти на поклон к Путину. "Немедленно"
Коллаж Царьграда
После скандала, устроенного в Белом доме, Зеленский осознал свою ошибку.
Комментарии
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страну он все же заложил... буквально все богатства уже проданы... и практически территории освобождены от людей.
Неужели наши примут поклоны зели, - "Придётся пойти на поклон к Путину". Поклоны этого раба по жизни, Великой России не нужны. Еб@нутый хутор должен принести, и слёзно просить принять, КАПИТУЛЯЦИЮ войск фашистов! Хохлофашистам следует добровольно освободить временно оккупированную Малороссию. Иначе догов будет называться предательством.
Отвратительнее, омерзительнее наркошибздика только один человек в мире - Чубайс!
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