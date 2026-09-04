Работа по адаптации мигрантов в России "полностью провалена": Ассимилировать добровольно не выйдет

Работа по социокультурной адаптации и интеграции мигрантов в России "полностью провалена", несмотря на многочисленные разговоры на эту тему, заявил Михаил Бурда.
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А нафуя нам их ассимилировать пинком под жопу в родные кишлаки и аулы и уже там пускай занимаются чем хотят и с кем хотят. Как говориться мой ишак хочу е.б.у хочу еду. Вот и пускай дома развлекаются.
Ух ты, не прошло и 35 лет, как у кого-то из "слуг народа" появилась мысль!
Стало быть, они не хотят жить в России.
Проблема адаптации разбивается о непреодолимое желание части "наших" чинуш массово оказывать услуги платёжеспособным мигрантам и их объединениям. называемым диаспорами. Ещё Ю. М. Лужков преподносил, как заслугу, успех московского правительства создание кварталов компактного проживания по этническому признаку - мол позволяет сохранить национальную идентичность... Вероятно пример "цивилизаторов" с Брайтон-Бич... Чайна-сити... Литтл-Лагос... Бруклин... вдохновил новых русских чиновников 90-х "самоуправлением" без затрат и участия центральных властей... С российской спецификой получилось ещё контрастнее - полукриминальные этно-анклавы с "крышами" от муниципалов, правоохраны, судов, бизнеса аборигенов. Повторяем путь ряда стран ЕС - новые "граждане" массово замещают аборигенов в образовании, здравоохранении, правоохране, бизнесе, госструктурах... А использованные изделия №2 оказываются как правило на "помойке", если не успевают вывезти семьи и "всё, нажитое непосильным трудом" в далёкие крысиные норки...
Сюда едут те,которым на родине не дают жить по экстремальному шариату,а здесь можно,добром это не кончится!
Визовый режим, разрешение на работу и никакого гражданства. Хватит жить на наши налоги.
Обнулить проданные паспорта, левой кнопкой мыши..