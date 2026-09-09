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Захарова: РФ готова применить все средства для пресечения угроз НАТО в Арктике

Россия готова применить любые средства для пресечения угроз со стороны НАТО в Арктике. Об этом 9 сентября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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