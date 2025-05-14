Краеведческая экскурсия пройдет в Северном Тушине

Библиотека № 229 приглашает всех желающих 16 мая совершить пешеходную прогулку «Улицы Героев.» «В ходе нашей пешеходной прогулки мы расскажем о Героях Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы в Северном Тушино, либо в память, о героических подвигах которых установлены мемориальные доски или мемориальные комплексы», — рассказали организаторы.