ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области

Суджанский район Курской области обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет. В нескольких селах отсутствует электроснабжение, написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
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