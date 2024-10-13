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Покидая Угледар, боевики ВСУ грабили квартиры местных жителей

Покидая Угледар, боевики ВСУ грабили квартиры местных жителей

Сбегая из Угледара, группировка ВСУ массово грабила квартиры мирных жителей и вывозила их имущество. Об этом эксклюзивно «Известиям» рассказали местные жители, которые дождались освобождения и прихода наших военных.

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