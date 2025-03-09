АндрейБорков

Наконец то начали освобождать русскую землю от укроонацистов и наемников. Это очень хорошо. Но после освобождения Курской области от захватчиков просто необходимо разобраться в причинах оккупации хохлопитеками этой части земли Российской. Есть над чем поработать и органам Госбезопасности, прежде всего. При этом не обойти стороной ни кого, начиная с Генштаба.