Театр абсурда
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Театр абсурда

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Освобождение Курской области пошло так лихо, что наших штурмовиков приходится притормаживать. Враг-то еще огрызается

Освобождение Курской области пошло так лихо, что наших штурмовиков приходится притормаживать. Враг-то еще огрызается

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц передает из освобожденных сел Курской области Александр КОЦ - Это что такое интересное зацвело? — спрашиваю нашего провожатого, пока мы рулим в сторону Малой Локни.

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Комментарии
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Любовь Уваисова
Герои держитесь! Здоровья и сил вам!  Гордимся вами и желаю возвращения всем домой к семьям!
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10 час.
АндрейБорков
Наконец то начали освобождать русскую землю от укроонацистов и наемников. Это очень хорошо. Но после освобождения Курской области от захватчиков просто необходимо разобраться в причинах оккупации хохлопитеками этой части земли Российской. Есть над чем поработать и органам Госбезопасности, прежде всего. При этом не обойти стороной ни кого, начиная с Генштаба.
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6 час.
М
Мария
Почему они массово не сдаются? Почему обожают своего наркошибздика?
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2 час.
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