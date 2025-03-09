Освобождение Курской области пошло так лихо, что наших штурмовиков приходится притормаживать. Враг-то еще огрызается

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц передает из освобожденных сел Курской области Александр КОЦ - Это что такое интересное зацвело? — спрашиваю нашего провожатого, пока мы рулим в сторону Малой Локни.
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