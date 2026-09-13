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Новости Россоши и России

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Шарнирные подшипники: где применяются особые опорные элементы и в чем их преимущества

Шарнирные подшипники: где применяются особые опорные элементы и в чем их преимущества

Подшипники используются в самых разных механизмах, обеспечивая подвижность соединений и снижая трение между взаимодействующими деталями.

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