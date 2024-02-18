Комментарии Погранполиции по поводу фрагментов беспилотника, найденных в Вулканештах

Обломки дрона, найденные вчера в Вулканештском районе, не содержат взрывчатых веществ. Такие выводы правоохранители сделали по итогам исследований, проведенных на месте падения частей БПЛА, передает moldpres.
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