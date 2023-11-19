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Армения для США — расходный материал в войне против Ирана и России. Не холодной, вполне себе горячей

Армения для США — расходный материал в войне против Ирана и России. Не холодной, вполне себе горячей

Политолог Бениамин Матевосян проанализировал громкие заявления представителя американского Госдепартамента и пришёл к малоприятным выводамНедавно Джеймс О'Брайен, помощник Энтони Блинкена, подкинул немало пищи для размышлений каждому, кому небезразлична судьба Армении и Армян.

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