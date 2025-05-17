В Саратовской области госавтоинспекторы и представители отделения «Движения Первых» провели акцию «Внимание, летние каникулы!»

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Базарно-Карабулакский» Саратовской области совместно с активистами первичного отделения «Движения Первых» детского сада № 5 «Радость» провели профилактическое мероприятие «Внимание, летние каникулы!».
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