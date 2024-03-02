Капитализация NVIDIA впервые закрепилась на отметке более $2 трлн Рекорд, устан...

Капитализация NVIDIA впервые закрепилась на отметке более $2 трлнРекорд, установленный акциями NVIDIA неделю назад, не был долговременным, поскольку капитализация компании не смогла удержаться на отметке $2 трлн до конца торговой сессии, но это произошло в минувшую пятницу, поскольку откровения руководства Dell по поводу востребованности ускорителей NVIDIA дали инвесторам новую опору для дальнейшего роста котировок.