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Марк Маркес надел корону после 10-й победы в Германии и идеального уик-энда MotoGP

Гонщик « Дукати » Марк Маркес выиграл Гран-при Германии, проведя идеальный уик-энд: ранее испанец стал лучшим в квалификации и спринте.

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