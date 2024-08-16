На круглом столе «Швабе» представили новые достижения российской промышленности

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024» прошел круглый стол холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, на котором были представлены новые достижения российской промышленности в области кардиологии и онкологии.
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