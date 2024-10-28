UnHerd: у Харрис и Трампа нет плана по борьбе с госдолгом США

REUTERS/Brian Snyder/File Photo Победитель президентских выборов в США сразу же столкнется с "тикающей фискальной бомбой" – колоссальным федеральным долгом страны, однако ни у одного из кандидатов на высший пост нет плана по его сокращению, сообщили в издании UnHerd.