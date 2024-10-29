Бийчанин угнал мусоровоз для поездки на курорт, проколол колесо и еще угнал мусоровоз

До Белокурихи он все-таки доехал, но теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы В Алтайском крае будут судить жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал два мусоровоза, сообщает региональная прокуратура.
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