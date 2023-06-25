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Береговая охрана США начала расследование катастрофы батискафа "Титан"

Береговая охрана США начала расследование катастрофы батискафа "Титан"

OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS Береговая охрана США начала расследование обстоятельств трагедии с батискафом "Титан", рассказал контр-адмирал Береговой охраны Джон Могер на пресс-конференции, которую транслировали американские каналы.

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