Береговая охрана США начала расследование катастрофы батискафа "Титан"

OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS Береговая охрана США начала расследование обстоятельств трагедии с батискафом "Титан", рассказал контр-адмирал Береговой охраны Джон Могер на пресс-конференции, которую транслировали американские каналы.
OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS Береговая охрана США начала расследование обстоятельств трагедии с батискафом "Титан", рассказал контр-адмирал Береговой охраны Джон Могер на пресс-конференции, которую транслировали американские каналы.
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