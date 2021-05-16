Если провокации не прекратятся — мы должны без всяких китайских предупреждений выйти из этой организации

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЕсли провокации не прекратятся — мы должны без всяких китайских предупреждений выйти из этой организации Глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что наша страна готова выйти из ассамблеи в случае попыток дискриминации.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПетр ТроеглазовДавно нужно выйти из этой шарашки название которой ПАСЕГалина КовалеваЧего ждать-то? Они и так нас всё время дискриминируют и провоцируют. Нужно выходить прямо сейчас, т.к. ничего полезного для России в этом членстве нет и не будет.
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