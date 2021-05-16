ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

41 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Поляков
    Конечно, отравлен! И не «Новичком», этот яд устарел! Отравлен новейшим средством. Назовём его условно так: Толстячок!...Ай да Быков!..
  • Алексей
    полная хня от какого-то обдолбанного нарика..«Срок» пришел и х...
  • Александр Name
    Путин - не идиот! НАХзачем такую толпу не желающих работать, йододефицитных впопуасов кормить? Кому они нужны?Уже дав...«Срок» пришел и х...

Если провокации не прекратятся — мы должны без всяких китайских предупреждений выйти из этой организации

Если провокации не прекратятся — мы должны без всяких китайских предупреждений выйти из этой организации

Глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что наша страна готова выйти из ассамблеи в случае попыток дискриминации.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Петр Троеглазов
Давно нужно выйти из этой шарашки название которой ПАСЕ
Галина Ковалева
Чего ждать-то? Они и так нас всё время дискриминируют и провоцируют. Нужно выходить прямо сейчас, т.к. ничего полезного для России в этом членстве нет и не будет.

Картина дня

наверх