ФХР подала апелляцию в CAS на решение о наказании со стороны IIHF

Федерация хоккея России (ФХР) направила в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) наложить штраф на организацию в размере 1 млн швейцарских франков ($1,1 млн) за выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24.