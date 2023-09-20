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Фердинанд об ошибке Онана: «Вина на нем, это простой сэйв. Олицетворение «МЮ» в сезоне – большинство пропущенных голов могли быть сложнее для соперников»

Фердинанд об ошибке Онана: «Вина на нем, это простой сэйв. Олицетворение «МЮ» в сезоне – большинство пропущенных голов могли быть сложнее для соперников»

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3. Счет на 28-й минуте открыл Лерой Сане после ошибки Онана – голкипер «МЮ» пытался остановить мяч в падении, но пропустил его в сетку.

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