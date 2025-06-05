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Царьград

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Канада и США обсуждают отмену пошлин на сталь и алюминий

Канада и США обсуждают отмену пошлин на сталь и алюминий

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп ведут переговоры о торговом соглашении и возможной отмене увеличенных пошлин на сталь и алюминий.

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