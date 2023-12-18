В новых регионах России могут разрешить голосовать по украинским паспортам на выборах в марте

Избирательные комиссии в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях рассматривают возможность разрешить жителям голосовать по украинским паспортам на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года.
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