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Панарин и Шестёркин ведут «Рейнджерс» к победе над «Миннесотой Уайлд»

Панарин и Шестёркин ведут «Рейнджерс» к победе над «Миннесотой Уайлд»

На «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Миннесота Уайлд» в овертайме 5:4. Артемий Панарин набрал три очка, а Игорь Шестёркин отразил 20 бросков, обеспечив команде важную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

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