Журова высказалась об иске украинцев на решение МОК по россиянам

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила сомнение в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне встанет на сторону Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, который требует отменить решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).