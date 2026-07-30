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Журова высказалась об иске украинцев на решение МОК по россиянам

Журова высказалась об иске украинцев на решение МОК по россиянам

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила сомнение в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне встанет на сторону Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, который требует отменить решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

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Комментарии
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Александр Корякин
А как старается протиснуться в новую Думу!!
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