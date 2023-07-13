Раскрыта реакция Харрисона Форда на костюм Индианы Джонса из первого фильма

Актер вспомнил, что знаменитые кожаная жилетка и кнут поначалу вызвали у него недоумение80-летний американский актер, звезда франшиз «Индиана Джонс» и «Звездные войны» Харрисон Форд вспомнил свою первую реакцию на внешний вид Индианы Джонса.