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Раскрыта реакция Харрисона Форда на костюм Индианы Джонса из первого фильма

Раскрыта реакция Харрисона Форда на костюм Индианы Джонса из первого фильма

Актер вспомнил, что знаменитые кожаная жилетка и кнут поначалу вызвали у него недоумение80-летний американский актер, звезда франшиз «Индиана Джонс» и «Звездные войны» Харрисон Форд вспомнил свою первую реакцию на внешний вид Индианы Джонса.

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