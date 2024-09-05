Содействие омбудсмена Иркутской области помогло возобновить проверки по заявлению предпринимателя

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрею Лабыгину с жалобой на бездействие правоохранительных органов обратилось Общество, являющееся официальным дилером одного из автомобильных заводов КНР.
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