Хантер Байден поставил семью на первое место: признал себя виновным в неуплате налогов

Байдену грозит до 17 лет тюрьмы и штраф в 1,3 млн долларов. Приговор будет вынесен 16 декабря. Адвокат Хантера Байдена заявил, что его клиент поставил семью на первое место, приняв решение о признании вины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии