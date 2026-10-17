ДТП произошло днем 16 октября у бассейна на улице Новогодняя. «Неустановленный мальчик на вид 12-13 лет, управляя неустановленным мопедом сбил 40-летнюю женщину на газоне», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.