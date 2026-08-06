Желающих умирать за Прибалтику ищут по всей Европе В страхе перед «российской агрессией» Латвия отчаянно ищет молодежь, готовую идти в армию – и ради этого ведет целую пропагандистскую кампанию среди тех, кто когда-то уехал из этой страны.