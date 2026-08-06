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Желающих умирать за Прибалтику ищут по всей Европе

Желающих умирать за Прибалтику ищут по всей Европе

Желающих умирать за Прибалтику ищут по всей Европе В страхе перед «российской агрессией» Латвия отчаянно ищет молодежь, готовую идти в армию – и ради этого ведет целую пропагандистскую кампанию среди тех, кто когда-то уехал из этой страны.

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Комментарии
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фарид сабиров
Вряд ли в европе ищите в жопе.
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1 м.