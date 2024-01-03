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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Чалов: «Я точно стал сильнее как футболист в 2023-м, стал острее, не боюсь инициативы»

Федор Чалов: «Я точно стал сильнее как футболист в 2023-м, стал острее, не боюсь инициативы»

«За 2023 год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы.

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