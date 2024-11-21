Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Тимошевский
    Мы стараемся быть в международных рамках,потому и предупреждаем за 30 минут.Кто не спрятался,мы не виноваты.Бомбардировка "Ор...
  • Ильдус Мамлеев
    Короче очередная американская "вундервафля" на хер ни кому не нужная с таким количеством недостатков, что почти не пр...Общественники бью...
  • Виктор Тимошевский
    хохлопень,возомнивший себя всезнайкой. ему уже доложили ,что полетят по территории и не только?Или во сне приснилось....Бомбардировка "Ор...

Захарова: появление сил НАТО на Украине будет означать войну альянса против России

Захарова: появление сил НАТО на Украине будет означать войну альянса против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для прессы.Появление военного контингента стран НАТО на территории Украины будет означать вступление североатлантического альянса в войну против России и в целом приведет к катастрофическим последствиям для всего мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
Сейчас альянс НАТО находится на украине. Военные альянса обслуживают, нацеливают и обстреливают американскими ракетами территорию России. Но это не война?
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх