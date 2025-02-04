ОПЕК+ подтвердила планы по снятию ограничений на добычу с апреля 2025 года

Несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа и недавний рост цен на нефть, группа ОПЕК+ заявила, что не будет менять свой текущий план по постепенному снятию сокращений на добычу с апреля.
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