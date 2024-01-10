Десантники уничтожили боевиков ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли удар по месту расположения личного состава украинских националистов и боевой технике врага на правом берегу Днепра.
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