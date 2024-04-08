Мангистауские врачи оказывают медицинскую помощь жителям Кульсары

В связи с паводками, произошедшими в городе Кульсары, члены врачебного штаба управления здравоохранения Мангистауской области оказывают соответствующую медицинскую помощь эвакуированным из Атырауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.