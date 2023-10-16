Школа №2005 стала лучшей на Всероссийском конкурсе

Школа №2005 стала победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2022/2023 учебном году в номинации «Звёзды школьного спорта».
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