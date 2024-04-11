Главный аргумент укропской пропаганды, оправдывающий, на их взгляд, неудачи армии на фронте – да, побед нет, но ВСУ до сих пор стоят.
Почему укропы не сдаются? От большого ума или дури… ВОЕНКОР МАРАТ ХАЙРУЛЛИН
Комментарии
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Оксана Кравцова
Просто они уже сами себе не хозяева. Ими управляют англосаксы, и так будет до последнего украинца...
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6 час.
Бендер Задунайский
Почему не сдаются ? Так их психотропами пичкают по самые ноздри .
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4 час.
vagas Karlito
Да потому что в хохляндии они пыжились на ворога а здесь у нас понимают кто они и что из себя представляют!) Там стыдно у нас им стыдно вдвойне!))
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1 час.
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