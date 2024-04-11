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Почему укропы не сдаются? От большого ума или дури… ВОЕНКОР МАРАТ ХАЙРУЛЛИН

Почему укропы не сдаются? От большого ума или дури… ВОЕНКОР МАРАТ ХАЙРУЛЛИН

Главный аргумент укропской пропаганды, оправдывающий, на их взгляд, неудачи армии на фронте – да, побед нет, но ВСУ до сих пор стоят.

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Комментарии
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Оксана Кравцова
Просто они уже сами себе не хозяева. Ими управляют англосаксы, и так будет до последнего украинца...
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6 час.
Бендер Задунайский
Почему не сдаются ? Так их психотропами пичкают по самые ноздри .
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4 час.
vagas Karlito
Да потому что в хохляндии они  пыжились на ворога а здесь у нас  понимают    кто они  и что из себя представляют!) Там стыдно  у нас им стыдно вдвойне!))
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1 час.

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