Почему укропы не сдаются? От большого ума или дури… ВОЕНКОР МАРАТ ХАЙРУЛЛИН

Просто они уже сами себе не хозяева. Ими управляют англосаксы, и так будет до последнего украинца...

vagas Karlito

Да потому что в хохляндии они пыжились на ворога а здесь у нас понимают кто они и что из себя представляют!) Там стыдно у нас им стыдно вдвойне!))