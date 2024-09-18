Русские войска ликвидировали замкомандира грузинского спецназа в Курской области

В Курской области ликвидирован заместитель начальника грузинского спецназа с позывным «Тбилиси».Русские войска ликвидировали в Курской области замкомандира спецназа грузинских наëмников с позывным «Тбилиси».
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