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Царьград

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Русские войска ликвидировали замкомандира грузинского спецназа в Курской области

Русские войска ликвидировали замкомандира грузинского спецназа в Курской области

В Курской области ликвидирован заместитель начальника грузинского спецназа с позывным «Тбилиси».Русские войска ликвидировали в Курской области замкомандира спецназа грузинских наëмников с позывным «Тбилиси».

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