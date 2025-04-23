Депутат Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Никонов проинформировал о том, что хотя власти Соединённых Штатов Америки и начали давить на киевский режим, он всё равно отказывается от того, чтобы работать над завершением бушующего на украинской территории противостояния.
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