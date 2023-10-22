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Балтийское море могут закрыть для всех судов из России

Балтийское море могут закрыть для всех судов из России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО следует задуматься о приостановке перевозок России по Балтийскому морю.

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Комментарии
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Андрей Якобюк
ну что ж, страны балтии, это будет пустыня
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5 час.
Алексей Сафронов
Хорошая новость, которая надеюсь приведет к полному исчезновению приЕбалтийских вымиратов.
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3 час.
Алексей Сафронов
... зачем &quot;выявлять&quot;, если Бидон сам признался в уничтожении Северного потока.
Ответить
3 час.

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