Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО следует задуматься о приостановке перевозок России по Балтийскому морю.
Балтийское море могут закрыть для всех судов из России
Комментарии
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Андрей Якобюк
ну что ж, страны балтии, это будет пустыня
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5 час.
Алексей Сафронов
Хорошая новость, которая надеюсь приведет к полному исчезновению приЕбалтийских вымиратов.
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3 час.
Алексей Сафронов
... зачем "выявлять", если Бидон сам признался в уничтожении Северного потока.
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3 час.
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