Харкнули в лицо, а потом избили: Сына бойца СВО в Самаре затравили уроженцы Азербайджана. Мать молит о помощи

Телеканал "78" «Молим о помощи. Здесь страшно»: отправленный «детьми мигрантов» в больницу школьник из Москвы вызвал всероссийскую ярость Информация об инциденте с избиением мальчика-подростка в столичной школе словно «пожар» распространилась по соцсетям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Коренному населению России - шиш, а Киргизии выделяют 2,5 млрд. рублей на строительство парка с бесплатными аттракционами
- «Поручение президента просто обходят»: стало известно, кто и зачем везет мигрантов в Россию и раздает им паспорта
- «Убери наклейки, или наша молодёжь объявит на тебя охоту»: Диаспоре не понравилась наклейка Русской Общины на авто
Свежие комментарии