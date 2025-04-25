Харкнули в лицо, а потом избили: Сына бойца СВО в Самаре затравили уроженцы Азербайджана. Мать молит о помощи

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Потому, что мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
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9 час.
александр новичихин
Да блядь,сколько можно терпеть издевательства черножопых?Не пора ли навести порядок?
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3 час.
Ольга Бродовщук
Власть не обеспечивает защиту коренных жителей. Их дети брошены мигрантам на поругательство. Разве можно в обществе, где избивают российских детей, реализовать программу увеличения рождаемости в России ?!
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20 мин.
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