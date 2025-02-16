Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 508 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    и никакой мир сеять он не собирается - цель его деятельности сеять вражду и подрывать государство и его законыДУМ РФ заменит ка...
  • Михаил Мамонов
    ну заменит он картину в кабинете и повестит ее у себя дома в спальне . суть ситуации это не меняет . русофоб мухетдин...ДУМ РФ заменит ка...
  • Юрий Воробьев
    На лед, вне оборудованных переправ выезд запрещен ПДД. Как они туда попали???Автомобиль с людь...

Силуанов: РФ реструктурировала долги 22 стран почти на $30 млрд за 25 лет

Силуанов: РФ реструктурировала долги 22 стран почти на $30 млрд за 25 лет

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе выступления на конференции на тему "Высокий уровень долга — ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга" заявил, что за последние 25 лет Россия реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх