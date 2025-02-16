Силуанов: РФ реструктурировала долги 22 стран почти на $30 млрд за 25 лет

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе выступления на конференции на тему "Высокий уровень долга — ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга" заявил, что за последние 25 лет Россия реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд.