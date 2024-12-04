В Якутии сотрудниками полиции пресечён сбыт межрегиональным наркокурьером более 1 кг «синтетики»

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Якутское» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в подъезде жилого дома на улице Орджоникидзе по подозрению в покушении на сбыт через «закладку» крупной партии наркотиков задержали 43-летнюю жительницу Калининградской области.