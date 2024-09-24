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Царьград

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На свободу вышел не только Бакальчук: Названо имя бизнесмена, которого отпустили после стрельбы в офисе

На свободу вышел не только Бакальчук: Названо имя бизнесмена, которого отпустили после стрельбы в офисе

Один из участников конфликта у Wildberries, Игорь Коноплёв, отпущен на свободу. Его освободили на следующий день после ареста на два месяца.

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