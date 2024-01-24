´100 идей для Беларуси´ 28 декабря в Бобруйске прошел городской этап республ...

´100 идей для Беларуси´28 декабря в Бобруйске прошел городской этап республиканского молодежного проекта ´100 идей для Беларуси´, в котором свой проект представили и учащиеся нашего колледжа!´Автосамобранка´ изготовлена на базе детского электро-автомобиля, предназначена для использования на дачном участке, для отдыха с друзьями и родными.