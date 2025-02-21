Прокуратура Нефтеюганска намерена оспорить приватизацию здания бывшего кинотеатра «Юган»

Приватизация здания кинотеатра «Юган» в Нефтеюганске будет оспариваться в суде. Соответствующий иск намерен подать межрайонный прокурор, который считает, что сделка по продаже объекта муниципального недвижимого имущества прошла с нарушениями требований законодательства.