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Вечерний Новосибирск

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Под Новосибирском дочь засудила больницу за смерть онкобольной мамы

Под Новосибирском дочь засудила больницу за смерть онкобольной мамы

В Черепаново дочь засудила больницу за смерть мамы от онкологии. Об этом сообщили в Черепановском районном суде 28 августа.

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