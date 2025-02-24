«С нетерпением жду новую командировку»: Анастасия Курбанова – о работе в Запорожье и ДНР

За работу в зоне СВО врачу-терапевту, заведующей хирургическим отделением Госпиталя для ветеранов войн вручили удостоверение ветерана боевых действий О другой профессии и не мечтала Анастасия Курбанова с ранних лет мечтала стать врачом.
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